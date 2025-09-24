Usvojen drugi rebalans budžeta za 2025.-gradska kasa ,,teška” preko 4 milijarde dinara

Drugi rebalans budžeta Grada Kikinde za tekuću godinu sa projekcijama na narednu i 2027. usvojen je na 12. Sednici Skupštine grada, čime će javna budžetska sredstva iznositi preko 4 milijarde dinara. Odbornici su danas većinom glasova izglasali i kadrovske promene u pojedinim ustanovama kulture. Zasedanje je obeležila burna rasprava odbornika iz redova vlasti i opozicije, i ovoga puta uz pokušaj performansa.

Gradska kasa će drugim rebalansom budžeta iznositi tačno 4 milijarde 164 miliona 362 hiljade dinara za 2025. godinu sa projekcijama na narednu i 2027. Ova tačka Dnevnog reda koji je usvojila odbornička većina, kako je istakla pomoćnica gradonačelnika Dijana Jakšić Kiurski, osnov je za pokretanje rebalansa budžeta. U pitanju su sredstva u visini od 400 miliona dinara koje je Grad Kikinda dobio od Pokrajine, a koja će biti usmerena na rekonstrukciju OŠ ,,Feješ Klara”, što podrazumeva hitno raspisivanje javne nabavke. Za sanaciju škole u 2025. godini planirano je 100 miliona dinara, dok će za narednu biti uloženo 300 miliona.

Drugi razlog za rebalans budžeta je rekonstrukcija fasade Kulturnog centra koju je putem projekta ,,Gradovi u fokusu” finansiralo Ministarstvo kulture Republike Srbije u iznosu od 32 miliona dinara, kao i povećanje mase za zarade.

Naizgled bezazlena tema o investiciji za sanaciju OŠ ,,Feješ Klara” prerasla je u politička prepucavanja. Nakon toga, na Dnevnom redu bilo je donošenje rešenja o prestanku funkcije članu Gradskog veća za sport i omladinu, Aleksandru Aćimovu, zbog podnošenja ostavke, kao i o prestanku funkcije direktoru Centra za stručno usavršavanje Dejanu Karanoviću, usled isteka mandata, dok je na njegovo mesto planirana da se imenuje Mirjana Stepanov, profesorka razredne nastave-master učitelj iz Mokrina. Dužnosti je razrešen i vršilac dužnosti direktora Kulturno-sportskog centra ,,Jezero” Marko Rakin, a tu funkciju ubuduće će obavljati Dragan Pecarski. Srđan Sivčev više neće biti vršilac dužnosti Istorijskog arhiva, a na njegovo mesto doći će Katarina Kovačević Janković, zaposlena u toj ustanovi. Najviše polemike izazvala je smena direktorke Narodnog muzeja Lidije Milašinović, a naslediće je Miloš Pušara, takođe iz ove kulturne ustanove.

Ostale tačke Dnevnog reda koje su usvojene odnosile su se na razrešenje i imenovanje predsednika i članova Nadzornog odbora Javnih preduzeća ,,Kikinda” i ,,Toplana”.