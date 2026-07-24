Atelje „Tera” i ovog leta centar svetske skulpture u terakoti

Petoro renomiranih vajara iz zemlje i inostranstva boravi ovog jula u Kikindi, gde u Ateljeu „Tera” učestvuju na jubilarnom, 45. Internacionalnom simpozijumu skulpture u terakoti. U jedinstvenom prostoru nekadašnje ciglane umetnici stvaraju monumentalne skulpture koristeći prepoznatljivu kikindsku glinu, po kojoj je ovaj simpozijum poznat širom sveta.

–„ Za sada divno je ovde, nekako je sve proteklo u radnoj atmosferi, to sam i očekivao i nekako benefit svega toga, najveći benefit su zapravo ljudi koje upoznate i sa kojima ćete možda danas sutra ponovo sarađivati,” izjavio je Branko Milanović, umetnik iz Srbije.

– „ Neverovatna je prilika biti ovde. Prostor je zaista impresivan, a kolekcija skulptura izuzetno bogata. Veliko je zadovoljstvo stvarati u ovakvom ambijentu, a istovremeno i poseban izazov praviti nesvakidašnje skulpture. Zaista sam veoma impresionirana,” dodala je umetnica Rafael Sabatije iz Francuske.

– „ Naša ustanova i grad jedino su mesto u svetu u kojem nastaju savremene terakote velikog formata, zbog čega posedujemo i najveću svetsku kolekciju ove vrste. Rad u Ateljeu odvija se bez problema, a umetnici su izuzetno zadovoljni što svojim delima postaju deo tradicije koja traje više od četiri decenije,” – rekla je Sanja Radusin Smiljanić, v.d. direktora CLPU „Terra”.

Obilazeći učesnike 45. Internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti zajedno sa Marijanom Mirkov, članicom Gradskog veća, gradonačelnik Kikinde ocenio je da „Tera” već decenijama uspešno promoviše grad i predstavlja njegov zaštitni znak u svetu likovne i primenjene umetnosti.

– „ Za Kikindu je ovaj simpozijum od izuzetnog značaja jer je Atelje „Tera” jedan od najprepoznatljivijih simbola našeg grada. Reč je o jedinstvenom mestu koje već decenijama okuplja umetnike iz celog sveta, a svi oni iz Kikinde odlaze sa istim utiskom – da nigde nisu imali bolje uslove za rad. Od kikindske gline ovde nastaju dela trajne umetničke vrednosti” – rekao je gradonačelnik.

Internacionalni simpozijum skulpture u terakoti velikog formata „Terra” osnovan je 1982. godine od strane akademskog vajara magistra Slobodana Kojića. Do sada je na simpozijumu „Terra” učestvovalo oko 250 vajara iz 43 države. Kolekcija „Tera” danas broji više od 1.200 radova i predstavlja najveću svetsku zbirku savremenih skulptura velikog formata izrađenih u terakoti.