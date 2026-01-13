Badnji dan i Božić okupili brojne vernike u hramovima

U susret najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću, u kikindskim hramovima se i ove godine okupio veliki broj vernika, kako bi u portama Svetog oca Nikole i Svetih Kozme i Damjana prisustvovali paljenju badnjaka, a nakon toga uzeli osveštane hrastove gran čice koje su im delili sveštenici.

Najavljujući najznačajniji događaj u hrišćanskom svetu-rođenje Isusa Hrista, povorka konjanka i i zaprega po tradiciji donosi badnjak koji se pali u portama hramova. Kako to stari božićni običaji nalažu, badnjak je stigao popodne u pratnji fijakera, kada su ga dočekali sveštenstvo i veliki broj okupljenih građana.

Sreća i radost ogledala se na licima mlađih i starijih Kikinđana, koji su, nakon paljenja badnjaka u porti crkve, pružajući ruke pohitali da uzmu osvećene hrastove grane koje su sveštenici delili u crkvi. Uz poruke ljubavi i vere u bolje sutra obeleženi su Badnji dan i Božić. Najradosniji hrišćanski praznik koji slavi rođenje Isusa Hrista, dočekan je i obeležen u kikindskim hramovima, a pravoslavci koji su se pridržavali Božićnog posta, obavili su svetu tajnu ispovedi, a potom i pričešća nakon liturgije. Rođenje Hristovo obeležilo se onako kako i dolikuje najvažnijem danu u hrišćanskom svetu.

Najteži zadatak za čovekovog života je da shvati kako ta najavljena, pa ispunjena radost nije ni nalik bilo kojoj ovozemaljskoj radosti, već predstavlja samu suštinu života i naše vere. Svaka ovozemaljska radost i veselje su ograničeni vremenom i prostorom, a radost Božića je događaj koji traje osmišljavajući sve naše odnose i sav naš život, i to ovde i sada. Ta se radost pokazala, ona je nastupila, ona nam je već data po rečima Hristovim: „Radost vašu niko neće uzeti od vas.“ Rođenje Hristovo nam otkriva tajnu beskrajne ljubavi Božije. Poručili su, između ostalog, sveštenici. U crkvi Svetog Nikole i u hramu Svetih Kozme i Damjana podeljeni su delovi velike česnice vernicima. Ovaj simbol zdravlja, sreće i sveopšteg blagostanja, donet je u velikim tepsijama. U oba hrama, vernicima su upućene čestitke za Božić radosnim hrišćanskim pozdravom: „Mir Božiji, Hristos se rodi“!

Čestitke Kikinđanima pravoslavne veroispovesti uputio je i gradonačelnik Mladen Bogdan.