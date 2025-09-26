,,Banatski fruštuk” čuva tradiciju Banata od zaborava

Domaćice u Banatu najbolje znaju da se bez banatskog fruštuka, nekada davno, nigde nije kretalo iz kuće. Na manifestaciji ,,Dani ludaje“ u Kikindi prikazuju se sva kuvarska umeća, kreativnost i spretnost u pripremanju i aranžiranju najrazličitijih slanih jela, ali i poslastica od bundeve, a najčuvenija je pita bundevara. Da se nije samo nekada dobro jelo, uverićete se i sami.

One malo vremešnije Lale sećaju se nadaleko poznatog banatskog fruštuka, kad se na put nije kretalo bez slanine, majuške, salate, hleba namazanog mašću posutog sitnom paprikom. Sve to mogli su da probaju posetioci ,,Banatskog fruštuka“ na gradskom trgu, za 40. ,,Dane ludaje“.

Domaćice na tacnama i tezgama iznose jela raznovrsne vojvođanske kuhinje. U čudesnom preplitanju boja, mirisa i ukusa, u ponudi je i desetak specijaliteta od bundeve, koja je puna proteina i vitamina. Nisu izostale ni krofne i kolači svih fela.

U Kikindu se za ,,Dane ludaje“ sjati i staro i mlado s raznih strana Srbije, zemalja iz okruženja, a najviše iz susedne Rumunije. Među njima je i Udruženje ,,Dinjašanke“ iz Dinjaša, blizu Temišvara, koje je izložilo gastronomsku ponudu rumunskog dela Banata.

Dani ludaje nikada nisu mogli da se bez Lale, jer je od davnina postojala izreka-,,Kad se popnem na ludaju, tek tad vidim Kekendu”. Postojala je izreka, a onda je sve pretočeno u narandžastu priču koja neprekidno traje.