Danas je poslednji dan leta, sutra počinje jesen

Danas je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2.05 časova. Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće. U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova kada počinje zima.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 29. septembra, nakon hladnog jutra, tokom dana će u većini mesta dnevna temperatura biti u intervalu od 18 do 25 stepeni.

U sredu će biti umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana se očekuje postepeno razvedravanje.

U četvrtak će biti pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

Foto: TANJUG/JOVANA KULAŠEVIĆ