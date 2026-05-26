Decenijama zapostavljena vodovodna infrastruktura prolazi kroz najveću obnovu u modernoj istoriji

Širom Srbije u toku je rekonstrukcija vodovodne infrastrukture i sanacija cevovoda, u cilju obezbeđenja čiste pijaće vode i smanenja gubitaka na mreži.

Decenijama zapostavljena vodovodna infrastruktura u Srbiji prolazi kroz najveću obnovu u modernoj istoriji. Ministar za javna ulaganja, Darko Glišić, prilikom posete Kikinde rekao je da se rekonstrukcija vodovodne infrastrukture trenutno odvija u 6 lokalnih samouprava u Vojvodini, što je jedan od glavnih prioriteta, kako bi se obezbedila čista pijaća voda i smanjili gubici na vodovodnoj mreži.

Kako je ministar rekao, u pripremi je rad na dokumentaciji za sanaciju cevovoda i u drugim lokalnim samoupravama. Obnova vodovodne infrastrukture doprineće poboljšanju javnog zdravlja stanovnika u narednih pedesetak godina.