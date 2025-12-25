Dom Luke Žeravice – najlepša novogodišnja razglednica Kikinde

U Kikindi, gradu dobrih ljudi i mirnih ulica, praznična magija svake godine dobija svoje pravo ime zahvaljujući trudu i ljubavi jednog učenika – Luke Žeravice. Dok decembar donosi hladne dane, Lukino dvorište postaje svetionik topline i radosti koji okuplja ne samo komšije, već i putnike namernike.

Luka je učenik je trećeg razreda Ekonomsko-trgovinske škole i pravi čuvar praznične čarolije. Njegova kuća je plod višemesečnog planiranja, pažljivog odabira svakog detalja i iskrene želje da se svetu podari malo čarolije. Sa desetina hiljada svetiljki koje trepere u ritmu prazničnog duha, Luka uspeva da oživi dečije snove i podseti nas sve na važnost zajedništva i tradicije.

-Upotrebio sam 10.000 lampica koje se prostiru na oko 150 kvadratnih metara. Raznih su boja, a ima i belih. Najviše mi se sviđaju one u bojama srpske zastave, ali i ,,zavese” iznad kapije. Ovo je već četvrta-peta godina kako kitim kuću. Volim to, uživam u praznicima- kaže Luka za TV Kikinda.

Svaka figura, svaki svetleći niz i pažljivo postavljena dekoracija pričaju priču o posvećenosti i hobiju koji je prerastao u prelepu tradiciju. Praznična idila svetli u Lukinoj kući i dvorištu scvakodnevno, od 16 časova do 7.30 sati ujutru.

-Ove irvase sam sam napravio od kartona, stiropora i drveta, obojio i stavio rogove od grančica. Svako drvo i jelka u dvorištu su okićeni, krov kuće, čak i golubarnik. U kući imam i jelku visoku dva metra-pokazuje nam Luka i unutrašnju dekoraciju.

Za Luku je kićenje za praznike način da se proslavi život i unese svetlost u sivilo svakodnevice. Njegov dom postao je simbol Kikinde u vreme praznika, mesto gde se zastaje, fotografiše i gde se, bar na trenutak, ponovo veruje u čuda. Osmesi na licima dece koja prolaze pored njegove kapije najveća su nagrada za njegov trud.

-Mnogi prolaznici se zaustavljaju, gledaju, a deca traže da se fotografišu u dvorištu. Tad mi je srce puno. Pozivam svu decu koja žele, da dođu u moj dom i uživaju u ovoj dekoraciji. Voleo bih da moj primer slede i drugi u svojim kućama- kaže Luka, koji svojim ukućanima, majci, mlađem bratu, baki i deki pričinjava neobičnu radost.

Kada se upale prve lampice na njegovoj kući , to je znak da su praznici stigli u naš grad – donoseći sa sobom nadu, mir i lepotu koju Luka tako nesebično deli sa svima nama.