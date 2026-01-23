Karcinom grlića materice predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem koji, uprkos dostupnim metodama prevencije i ranog otkrivanja, i dalje pogađa veliki broj žena. Ova bolest se najčešće razvija sporo i bez izraženih simptoma u početnoj fazi, zbog čega redovni ginekološki pregledi imaju presudnu ulogu u njenom pravovremenom uočavanju i uspešnom lečenju. Upravo sa ciljem podizanja svesti o značaju brige o reproduktivnom zdravlju, svake godine se obeležava Evropska nedelja borbe protiv karcinoma grlića materice. Tokom ove kampanje posebna pažnja usmerena je na edukaciju žena svih generacija o faktorima rizika, načinima prevencije i dostupnim dijagnostičkim procedurama, kao što su PAPA test i HPV testiranje.

-„ Godišnje u zemlji Srbiji oboli 1.000 žena oboli od karcinoma grlića polovina izgubi život, a to uopšte nije neophodno, uzročnik je HPV virus. Zahvaljujući njegovoj prirodi i promenama koje napravi na grliću imamo dovoljno prostora i sredstava da bolest sprečimo na više nivoa i uopšte zaražavanje. Mi imamo mogućnost u Kikindi, danas i to sve, možemo da sprečimo infekciju HPV virusom vakcinacijom. Vakcinišu se deca oba pola od 9 do 19 godina, vakcina je besplatna. Radimo PAPA test koji je jedini skrining na karcinom grlića. Naše kolege u Bolnici su radile oko 36 intervencija i time su praktično žene izlečene i sprečen je nastanak raka grlića materice,” naglasila je dr Miladinov.

Doktoru Miladinov pitali smo koliki je uticaj genetske predispozicije u stopi obolevanja karcinoma grlića materice s obzirom na često pominjanje u javnosti kako od strane medicinske struke, tako i od samih pacijenktinja.

-„ Za karcinom dojke da, za karcinom grlića ne u toj meri, neki 1,5 put, tako se navodi i u literaturi. U principu, više je osetljivost tkiva na HPV infekciju nego genetska predispozicija. Nezgodno je sa karicnonima kada se već pojavi problem, onda smo već zakasnili sa prevencijom. Ja vas molim, jednom godišnje, rutinski, kontrolni, ginekološki pregled, PAPA bris, ultrazvuk i onda imamo veliku šansu da sprečimo nastanak karcinoma,” dodala je dr Miladinov.