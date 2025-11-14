Fudbaleri OFK Kikinde na važnom ispitu u pretposlednjem kolu Srpske lige Vojvodina

U pretposlednjem, 14. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde dočekuju Mladost iz Omoljice. Očekuje se prava bitka na terenu koja bi mogla da odluči da li naši igrači imaju snage da se bore za opstanak ili će se pokazati da ovaj rang takmičenja ipak prevazilazi njihove mogućnosti, ističu iz uprave kluba.
U 14. kolu Vojvođanske fudbalske lige – istok, novokozaračka Sloboda, koja je trenutno osma na tabeli, gostuje u Srpskoj Crnji kod domaće Budućnosti, tima sa začelja tabele. Petoplasirana Crvena zvezda iz Ruskog Sela izlazi na megdan Begeju u Žitištu, koji zauzima sedmu poziciju, ali deli isti broj bodova sa Ruskoselcima, što obe ekipe čini ravnopravnim rivalima. U Banatskom Velikom Selu, Kozara sa 13. mesta dočekuje sedmoplasirano Jedinstvo iz Vlajkovca.
Prelazimo i na najave utakmica u Područnoj ligi Zrenjanin. Nakovački Polet, petoplasirani tim na tabeli, odmeriće snage sa osmoplasiranim Naftagasom u Boki, u duelu koji obećava borbu za vrh tabele. Mokrinski Delija, koji se nalazi na pretposlednjem mestu, gostuje drugoplasiranom Omladincu u Ravnom Topolovcu, što će biti pravi test snage i karaktera. Dvanaestoplasirani Napredak iz Banatske Topole sastaje se sa Rusandom iz Melanaca, koja zauzima 13. poziciju, dok će bašaidska Vojvodina, deveta na tabeli, gostovati kod Lehela u Mužlju, trenutno poslednjeplasirane ekipe. Vikend utakmice u svim rangovima takmičenja počinju od 13 časova.