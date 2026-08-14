Fudbalski klub ŽAK obeležio 95 godina postojanja

Fudbalski klub ŽAK obeležio je 95 godina postojanja. Jubilej je bio prilika da se obeleži datum osnivanja kluba i podseti na njegovu dugu tradiciju, koja traje od 1931. godine.

-„ Jako mi mnogo znači iz prostog razloga što su kroz ovaj klub prošli mnogi ljudi i još uvek ih ima. Sami se borimo kako znamo i umemo, ali još uvek opstajemo i nadam se da ćemo doživeti stotu za pet godina. Mi smo u opštinskoj ligi, bili smo u baražu, nismo prošli, malo smo pomešali redove, doveli smo trenera sa licencom i imamo ambicija da napadnemo ligu ozbiljno. Malo smo se reorganizovali, imamo relativno mlad tim, dečaci od 16, 17 godina budućnost su kluba i to ćemo raditi, ako bog da kako teba i ići na prvo mesto,” izjavio je Mirko Protić, predsednik Upravnog odbora FK „ŽAK”.

-„ Pre tri nedelje sam postavljen za trenera, proveo sam ovde lepih godinu i po dana družeći se sa ljudima iz ŽAK-a i na njihov zahtev prihvatio poziv da se pokušamo organizovati i napraviti jednu lepu priču i vratiti klub tamo gde i pripada, prvo u Područnu, a onda u Vojvođansku fudbalsku ligu zahvaljujući tradiciji koju poseduje,” nadovezao se trener Vladimir Popov.

Čestitke žutim mravima povodom velikog i značajnog jubileja stigle su i od gradonačelnika Kikinde Mladena Bogdana i Jelene Čudanov, predsednice gradskog Sportskog saveza.

-„ Gradu Kikindi i Sportskom savezu veoma je drago što klub funkcioniše toliko dugo, imaju predvodnika dobrog, gospodin Protić se zaista trudi i trner za sve selekcije i veoma smo zahvalni ljudima koji podržavaju klub koji su tu, koji čine ovaj klub, evo 95 godina verujemo da će posle biti i ta stota koju ćemo ispratiti i grad Kikinda i Sportski savez uvek podržavati FK ŽAK,” istakla je Jelena Čudanov, predsednica Sportskog saveza grada Kikinde.

Klub je osnovan 13. avgusta 1931. godine, na inicijativu kikindskih železničara, kao Železnički atletski klub „ŽAK“. Samo nekoliko godina kasnije, ŽAK se takmičio u Prvoj ligi Kraljevine Jugoslavije. Za klub iz Kikinde, to je bio veliki uspeh i jedan od najvažnijih perioda u njegovoj dotadašnjoj istoriji.