Građani će petkom moći da iznesu pitanja i sugestije direktorki Doma zdravlja

Od 21. avgusta direktorka Doma zdravlja Kikinda dr Biljana Marković razgovaraće sa građanima svakog petka od 10 do 13 časova. Građani će moći da iznesu pitanja, sugestije i nedoumice u vezi sa zdravstvenim uslugama i ostvarivanjem prava pacijenata. Razgovori će biti organizovani u upravnoj zgradi Doma zdravlja, koja se nalazi u krugu Opšte bolnice, u Ulici Đure Jakšića 110, u kancelariji broj 13. Kako navode u Domu zdravlja, cilj je da građani direktno iznesu pitanja i nedoumice, ali i da se eventualni problemi rešavaju u neposrednom razgovoru.