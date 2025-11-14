Hram Svetih Kozme i Damjana proslavio krsnu slavu i 22 godine od izgradnje

Praznik Svetih Vrača Kozme i Damjana ove godine imao je poseban značaj za verni narod u Kikindi jer je istovremeno obeleženo 22 godine od početka izgradnje hrama. Svečani obred u svetinji posvećenoj braći Kozmi i Damjanu, zaštitnicima lekara, okupio je veliki broj vernika, dok je arhijerejsku liturgiju predvodilo sveštenstvo Banatske eparhije.

-„ Danas je za nas ovde u našoj zajednici veliki dan zato što današnjim zaštitnicima Svetim Vračima upravo u njihovu čast je podignut ovaj sveti hrami i oni su njihovi zaštitinici tako da koristim priliku da čestitam celoj našoj zajednici, kako sveštenstvu tako i svom vernom narodu veliki praznik i veliku radost što imamo eto da ih u svome hramu na njihov praznik, na jnihov dan liturgijski slavimo. Takođe za nas je veliki jubilej, 22 godine kako radimo i gradimo i puno toga se ovde vidi. Najviše sam srećan, ove godine, odnosno ovih dana je što smo započeli izgradnju crkvenog zvonika koji će još više ukrašavati prostor i celu našu Kikindu. Kao što smo i najavili gradnja je počela i mi smo po planu želeli da se to završi u toku ove godine sada, međutim, hvala izvođačima i njegovim radnicima, uspeli su da urade, sutra bi trebalo, eventualno u ponedeljak ako nešto ostane malo da se kompletno završe svi radovi na temeljima i onda ćemo videti ako bude uslova i finansijskih, vremenskih, da počnemo sa zidanjem,” istakao je Otac Boban petrović, starešina hrama Sv Kozme i Damjana.

Braća Kozma i Damjan, poznata po tome što su lečili ljude bez nadoknade, tražila su od bolesnika jedino veru u Hrista. Sveti Vrači se slave s uverenjem da će Bog sačuvati vernike od bolesti i očuvati njihovo zdravlje i snagu tokom cele godine. Veruje se da bolesnici, kada ozdrave, treba da se zavetuju Svetim Vračima i posebno poštuju praznik, učestvujući u svetkovini. Tradicija nalaže da se na ovaj dan izbegavaju teški fizički poslovi, posebno oni koji se obavljaju na velikim visinama. Takođe, postoji verovanje da se bez hitne potrebe ne izlazi iz kuće, a praznik se po narodnom običaju smatra i zaštitom od udara groma. Kumovi ovogodišnje slave bili su sugrađani Vladimir Stupar i Branislav Zavišin sa porodicama.

-„ Mnogo mi znači što sam kum ovogodišnje slave, to je naše pravoslavlje, prostor trebao da održavamo tradiciju našu, našu kultuur, veru da gajimo i jako mi je veliko zadovoljstvo što sam kum. Inače redovno dolazim na liturgije pri ovom hramu,” rekao je Zavišin.

-„ To što smo kumovi ovogidšnje slave za nas predstavlja veliki blagoslov što so dobili priliku da ispred naše bratije pomognemo da se organizuje današanj proslava, ručak, za sve vernike i svi su pozvani da dođu i podele sa nama tu radost,” nadovezao se Vladimir Stupar, takođe kum slave.