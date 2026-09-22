IN MEMORIAM: Preminuo Dragan Ostojić, glumac Narodnog pozorišta Kikinda

Dugogodišnji glumac Narodnog pozorišta Kikinda Dragan Ostojić preminuo je danas, 22. septembra, u 65. godini. Rođen je 4. jula 1961. godine, a tokom dugogodišnje karijere ostavio je značajan trag na kikindskoj pozorišnoj sceni. Za svoj glumački i rediteljski rad dobio je brojna priznanja. Među njima su Nagrada za najbolju mušku ulogu na Joakim Inter-festu i nagrada „Nikola Milić“ za najbolju epizodnu ulogu na festivalu „Dani komedije“ u Jagodini. Dobitnik je i više glumačkih nagrada na amaterskim festivalima. Kao reditelj, nagrađivan je na pokrajinskim i republičkim festivalima, a u Trebinju je osvojio „Zlatnu masku“ za režiju. Dobitnik je i nagrade „Dušan Vasiljev“ u Kikindi.

Vreme i mesto sahrane i komemoracije biće naknadno objavljeni.