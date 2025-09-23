Kikinda i Žombolj potpisali inicijativu za neprekidan rad graničnog prelaza Nakovo-Lunga

Predstavnici grada Kikinde i Žombolja sastali su se u Gradskoj kući kako bi razgovarali o mogućnostima jačanja prekogranične saradnje. Sastanku je prethodilo potpisivanje Inicijative kojom se predlaže da granični prelaz Nakovo – Lunga bude dostupan tokom cele nedelje, 24 sata dnevno. Podaci sa Dana ludaje pokazuju da je samo preko ovog prelaza prošlo 13.560 putnika, što dodatno naglašava važnost stalnog funkcionisanja prelaza.

– „ Dokument će biti prosleđen vladama obe zemlje, i nadamo se da će vrlo brzo biti razmotren i usvojen. S obzirom na skoriju primenu EES sistema za evidenciju ulaska i izlaska, važno je da Rumunija, kao članica Evropske unije, ima što više graničnih prelaza otvorenih neprekidno, kako bi protok saobraćaja bio efikasniji“, izjavio je gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan.

– „ Neprekidno, 24 sata dnevno, otvaranje ovog graničnog prelaza biće od velike koristi i sa ekonomskog aspekta, jer mnogi ga koriste za svakodnevno putovanje na posao. Pored toga, ovo će doprineti jačanju saradnje naših bratskih gradova i u oblastima kulture, sporta i drugih zajedničkih aktivnosti“, istakao je gradonačelnik Žombolja, Darijus Postelniku.