Kikindski bebi klub obradovao 148 najmlađih sugrađana i njihove roditelje poklon paketima

U okviru kontinuirane podrške porodicama, Kikindski bebi klub obezbedio je 148 paketa sa osnovnom opremom za novorođenčad, namenjenih roditeljima beba rođenih u periodu od 1. maja do 31. avgusta ove godine. Paketi sadrže potrepštine koje olakšavaju svakodnevnicu u prvim nedeljama po dolasku prinove na svet. Da podrška lokalne samouprave itekako znači roditeljima potvrdili su nam Milica Vukmirović, majka četvoromesečnog Jakova, Aleksandra Glušica, majka Zorana starog tri i po meseca i Ivana Vasičin, majka četvoromesečne Mione Stojkov.

-„ Znači nam ovakva vrsta podrške, posebno od koristi će nam biti multifunkcionalna stolica pošto ćemo uskoro početi da ručkamo. Ovo nam je treća beba i ovde završavamo,” rekla nam je sugrađanka Ivana Vasičin.

Najmlađe sugrađane i njihove roditelje u Gradskoj kući dočekao je i pozdravio gradonačelnik Mladen Bogdan sa saradnicima.

„ Cilj nam je da roditeljima i njihovoj deci obezbedimo korisne stvari koje će im stvarno značiti u svakodnevnom životu. Važno nam je da osećaju da brinemo o njima od samog rođenja deteta, kroz obrazovanje i sve naredne faze života. Podržavamo sve koji se u ovim izazovnim vremenima odluče da postanu roditelji. Planiramo da i ubuduće izdvajamo značajna sredstva za socijalnu i dečju zaštitu“, izjavio je gradonačelnik Mladen Bogdan.