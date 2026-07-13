Knjiga „ Rođen sam da vjerujem” autora Uroša Joksimovića predstavljena u Hramu Svetih Kozme i Damjana

U Hramu Svetih Kozme i Damjana u Kikindi predstavljena je knjiga „Rođen sam da vjerujem“ autora Uroša Joksimovića (19), koji od rođenja živi sa cerebralnom paralizom. Posetioci su imali priliku da čuju njegovu životnu priču pretočenu u knjigu koja je objavljena po blagoslovu mitropolita budimljansko-nikšićkog gospodina Metodija i nosi snažnu poruku o veri, nadi i istrajnosti.

Joksimović je knjigu stvarao pune dve godine, ispisujući je palcem leve ruke na mobilnom telefonu. Kroz lično svedočanstvo pokazuje da uz veru, upornost i jaku volju ni najteže životne prepreke nisu nepremostive. Do sada je sa knjigom obišao gotovo celu Srbiju, deo Republike Srpske i Crnu Goru, gde je održao više od 50 promocija.

– Knjigu sam pisao dve godine, posvetio sam je sestri Sari. Važno je da verujemo i da se borimo za ovaj život, a pokajanje je veoma važno. Knjiga je do sada predstavljena na više od 50 promocija. Cilj mi nije da promovišem sebe, već srpski rod i da kroz ovu knjigu misionarim u ovim nimalo lakim vremenima, kada je Crkva na velikom iskušenju – rekao je Uroš Joksimović.

Promocijom knjige mladog autora i služenjem Svete tajne jeleosvećenja u Hramu Svetih Kozme i Damjana počelo je obeležavanje hramovne slave. Centralni događaj biće Sveta arhijerejska liturgija, koja će biti služena sutra od 9 časova uz sasluženje više sveštenika.

– Želeli smo da promocija bude održana upravo večeras kako bi Urošev primer imao još snažniji i molitveni, ali i ljudski značaj. Njegova životna priča podseća nas da uvek možemo više nego što mislimo da možemo. Iako je zbog bolesti i životnih okolnosti suočen sa brojnim ograničenjima, on svakodnevno daje svoj maksimum, a rezultati njegovog truda i vere vidljivi su u svakom smislu te reči –- zaključio je protojerej Boban Petrović, starešina Hrama Svetih Kozme i Damjana.