Kulturni centar Kikinda poziva autore na konkurs za najbolji strip

Ljubitelji devete umetnosti imaju priliku da učestvuju na konkursu za izradu stripa koji je raspisao Kulturni centar Kikinda u okviru drugog „Kikindskog i novokozaračkog festivala stripa“.

Konkurs je otvoren za radove na slobodnu temu, u formi strip-kaiša ili strip-table, u obimu od jedne do četiri strane. Autori svoje radove mogu poslati do 7. avgusta poštom na adresu Kulturnog centra, Trg srpskih dobrovoljaca 23, 23300 Kikinda, ili elektronskim putem na adresu: tanjanozica63@gmail.com.

Za autore najuspešnijih ostvarenja obezbeđene su nagrade, a stručni žiri izabraće tri najbolja rada.