Mali preduzetnici-veliki zamajac privredi

U Severnobanatskom upravnom okrugu aktivno je skoro 3.400 preduzetnika, kod kojih je uzaposleno oko 27 hiljada ljudii, istakao je generalni sekretar Privredne komore Vojvodine, Aleksandar Atanasov, prilikom otvaranja 18. Mini sajma preduzetnika na 40. ,,Danima ludaje”. Na Sajmu je ove godine učestvovalo preko 50 izlagača iz Srbije i regiona, među kojima su bili i preduzetnici iz Republike Srpske.

Preduzetničke radnje i poljoprivredna gazdinstva iz Srbije i regiona okupili su se na 18. Mini sajmu preduzetnika u Kikindi, što je postala tradicija povodom veoma posećene manifestacije ,,Dani ludaje” koja je ove godine oveležila 4 decenije postojanja. Zalaganje preduzetnika i njihovo trajanje prepoznala je Privredna komora Srbije, Vojvodine, Kikinde, kao i Opšte udruženje preduzetnika Kikinde, koje je organizator događaja. Tim povodom uručeno je 7 priznanja i jedno Područnoj privrednoj koomori Doboj, kao znak uspešne saradnje sa Kikindom. Jedna od dobitnica je i Branka Stanković iz Banjaluke.

Rad preduzetnika prati se pomno, jer su baš oni veliki zamajac srpskoj privredi, istaknuto je ovom prilikom. Od samih početaka organizacije Sajma, stiglo se do punoletstva, što je dokaz velikog interesovanja preduzetnika da se predstave i unaprede poslovanje.

Sajam preduzetnika svečano je otvorio gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan koji je istakao značaj saradnje Privrednih komora u Srbiji i regionu.

Ove godine je preko 50 preduzetnika iz Srbije I regiona došlo u Kikindu da predstavi svoj rad. Bila je to prilika da izlagači pokažu čime se bave, međusobno razmene iskustva i prikažu u najboljem svetlu.