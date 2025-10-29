Mašinica, češalj i makazice u rukama frizerke Vanje Besedeš – proverena su formula za šampionski stil

Kad frizerka Vanja Besedeš uzme mašinicu, češalj i makazice u ruke, odmah se vidi koliko uživa u svom poslu. Svaki pokret je precizan, a svaki detalj promišljen, jer ona odavno zna kako da stvori frizuru koja se razlikuje i ostavlja utisak. Na nedavnom Šampionatu Srbije u kategoriji „street style“ Vanja je osvojila prvo mesto, a u ukupnom plasmanu drugo, što pokazuje da njena kreativnost i veština idu ruku pod ruku. Svako ko je od 2001. godine, kada je Vanja počela da se bavi frizerstvom, seo u njenu stolicu, zna da ona ne prati trendove – Vanja ih stvara. -„ Uspešna takmičarska godina kako sa reprezentacijom u Parizu tako i na našem šampionatu u Novom Sadu koji se održao 12. oktobra. Tu sam osvojila prvo mesto u mojoj omiljenoj kategoriji street style, a u ukupnom plasmanu drugo a u Parizu smo smo kao reprezentacija osvojili četvrto mesto. Uspeh je značajan jer je bila velika konkurencija pogotovo u Parizu, bilo je preko 50 zemalja učesnica a mi smo bili jedan od najmanjih timova, samo nas troje je bilo u ekipi ali eto, radili smo cele godine naporndo, vežbali, tako da smo otišli tamo i pokazali šta smo navežbali,” rekla nam je Vanja.

Uspeh na ovom takmičenju je veliki ponos za Kikindu, jer Vanjin primer pokazuje da iz manjih sredina mogu da poteknu talenti koji se mere sa najboljima, kako u zemlji, tako i u svetu. Vanja inspiriše kolege, ali i sve koji razmišljaju o frizerskoj karijeri, da prate svoj stil i ne boje se da eksperimentišu. -„ Kao mala, uvek sam gledala dedu kako se brije, bio mi je fascinantan taj zvuk koji proizvodi žilet kad ga vučete po koži, muške fruzure generalno, kratka kosa, duža kosa, uvek sam volela nešto oko kose da radim. Ne volim baš dugu kosu tako da, muška kosa, brada, brijanje. Kod starijih ljudi to je ono klasika – makaze, brijač i to, a mladi pa mogu reći da su dosta zahtevni, sad je trenutno aktuelan u svetu a i kod nas skin fejd, u toj kategoriji fejdova ima više vrsta, tako da jedan hoće ovo, drugi ono, ima baš dosta ali dobro, mi to sve pratimo, sređujemo, svi su zadovoljni, najbitnije je da mušterija izađe zadovoljna. Sad smo trenutno na odmoru do kraja januara i onda startujemo sa pripremama za narednu tekuću takmičarsku godinu gde ćemo nastupiti u Bosni, Crnoj Gori, Pariz naravno, pa to je to za sledeću godinu što se tiče priprema,” dodala je Vanja.