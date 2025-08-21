(VIDEO/FOTO) Na protestu ,,GRAĐANI PROTIV BLOKADA!” Kikinđani mirno i dostojanstveno iskazali želju za normalnim životom

Nekoliko stotina Kikinđana okupilo se juče u 18.30 časova ispred Gradske kuće u protestu ,,GRAĐANI PROTIV BLOKADA!”, čime su mirno i dostojanstveno ukazali da se protive višemesečmnom, kako su rekli, teroru blokaderske manjine i nemogućnosti da se normalni kreću i žive.

Na skupu koji je trajao dva sata, građani su nosili transparente sa porukama: ,,Hoću da se krećem slobodno!, ,,Hoću moj život nazad!”, ,,Hoću da učim!”, ,,Hoću moju Srbiju nazad!”, ,,Hoću normalan život”… Građane u Kikindi podržali su i bajkeri uz turiranje motora.

Okupljanje je istovremeno održano u 50 gradova i opština u Srbiji. Uz poruku da su protiv lomljenja i razbijanja, već da žele mir, najavili su nova okupljanja.