18 августа, 2025
Nasilje po istom scenariju: Srbija na meti Majdanskog modela

Miroslava Obadić03 mins

Stručnjaci koji analiziraju bezbednosnu situaciju upozoravaju da nije reč o spontanom okupljanju nezadovoljnih građana

Sve ono što se dešava prethodnih dana u Srbiji u skladu je sa “narednom fazom” obojene revolucije, po udžbeniku pisanom u Kijevu 2014. godine. Nakon što nije uspela “mirna” revolucija, dato je “zeleno svetlo” tzv. studenata, a zapravo blokadera terorista da otpočnu građanski sukobi u našoj zemlji. Ono što zastrašuje je činjenica da je scenario preslikan iz Ukrajine, te sada na ulicama srpskih gradova vidimo teroriste naoružane motkama, šlemovima, praćkama, gas maskama i drugom opremom za izazivanje nereda.

Štaviše, sinoć se u našoj zemlji desila i prva upotreba molotovljevih koktela, tj. zapaljivih tečnosti u staklenim flašama, kojima su zapaljene prostorije SNS-a u Valjevu. Tom prilikom je planuo i prvi sprat stambene zgrade u kojoj žive ljudi, u očitom pokušaju terorista da izazovu pogibiju ljudi i haos i da pritom za sve to optuže drugu stranu.
Nakon paljenja prostorija SNS-a teroristi su zapalili i ulaz u Gradsku upravu u Valjevu, na istovetan način, a veći haos je sprečen samo pravovremenom reakcijom vatrogasne službe.

 

