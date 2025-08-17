Nasilje po istom scenariju: Srbija na meti Majdanskog modela

Stručnjaci koji analiziraju bezbednosnu situaciju upozoravaju da nije reč o spontanom okupljanju nezadovoljnih građana
Sve ono što se dešava prethodnih dana u Srbiji u skladu je sa “narednom fazom” obojene revolucije, po udžbeniku pisanom u Kijevu 2014. godine. Nakon što nije uspela “mirna” revolucija, dato je “zeleno svetlo” tzv. studenata, a zapravo blokadera terorista da otpočnu građanski sukobi u našoj zemlji. Ono što zastrašuje je činjenica da je scenario preslikan iz Ukrajine, te sada na ulicama srpskih gradova vidimo teroriste naoružane motkama, šlemovima, praćkama, gas maskama i drugom opremom za izazivanje nereda.