Nova sezona Narodnog pozorišta počinje u subotu 4. oktobra premijerom tragikomedije „Heroj nacije”

Nova sezona Narodnog pozorišta u Kikindi počinje u subotu 4. oktobra premijernom predstavom „Heroj nacije”, koja donosi intrigantan susret između dva suprotstavljena sistema vrednosti. Ova tragikomedija istražuje složene odnose unutar porodice i pitanje koliko je pojedinac spreman da izloži svoj privatni život javnosti. Predstava problematizuje posledice savremenog eksperimentisanja sa ličnom krhkošću, težnju ka trenutnoj popularnosti i privilegijama, ali i cenu slave koja često proističe iz haosa i nasilja u društvu.

-„ Mislim da smo u dobroj atmosferi i dobrom okruženju i uslovima radili ovih 35 dana, primiče se kraj na radu predstave i projektu koji je podržao Pokrajinski sekretarihat za kulturu, grad Kikinda i brojni sponzori. Ono što je značajno u daljem radu naše pozorišne kuće, jeste da subotu vraćamo kao igrajući dan, više se neće predstave izvoditi petkom, već subotom jer trebamo da smo na usluzi publici,” naveo je Brane Marjanović, v.d. direktora Narodnog pozorišta Kikinda.

Komad potpisuje Ivan M. Lalić, dok je za režiju zadužena Dajana Jospović koja prvi put sarađuje sa kikindskim teatrom.

-„ Saradnja je što se mene tiče bila jako lepa, divna, posvećena, a kada se rade pozorišni procesi i priče koje traže lično ulaganje naravno da tu ima i konstruktivnih sukoba i to je divno. Nadamo se da će publika uživati a da će svaki čovek u publici bez obzira na pozorišne, kulturne, socijalne, političke i druge afninitete naći nešto za sebe u ovoj predstavi što će ga pomeriti bar za jedan stepen,” dodala je Josipović.

Predstava „Heroj nacije” istražuje granice između privatnog i javnog, otvarajući prostor u kojem publika postaje neposredni svedok unutrašnjih dilema likova. U središtu priče je Budimir Životić, koga tumači Mihailo Laptošević, dok se u novoj postavci kikindskog Narodnog pozorišta publici predstavljaju i Vladimir Maksimović, Anđela Kiković, Mina Stojković i Gordana Rauški.

–„ Ono što mi je jako drago jeste što sam upoznala rediteljku Dajanu Jospović za koju će se tek čuti u pozorišnom svetu,” rekla je glumica Mina Stojković a nadovezala se njena koleginica Anđela Kiković.

–„ Po meni su heroji ljudi koji imaju prostornu vertikalu u sebi, koji su produhovljeni ljudi koji veruju, prosto verujući ljudi eto.”