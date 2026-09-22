Novo Miloševo dobija solarnu elektranu vrednu oko 90 miliona dinara

Novo Miloševo uskoro dobija fotonaponsku elektranu, a današnji dan najavljen je kao datum početka radova na izgradnji. Solarna elektrana “Arhar 1”, investicija je preduzeća EPEU Solarne elektrane doo iz Beograda. Planirana investiciona vrednost radova je 89.174.122,28 dinara bez uračunatog PDV-a. Projekat je izradio Projektni biro i usluge AL & SA doo iz Pančeva. Tehničku kontrolu uradio je Termolux doo iz Pančeva. “Arhar 1” je objekat G kategorije izlazne aktivne snage 990 kW sa pripadajućom trafostanicom proizvodnje 0,4/10(20) kV/kV snage 1250 kVA, sa 10(20) kV kablovskim priključnim vodom i sa optičkim multimodnim vodom.