Novo ruho pred obeležavanje 250 godina od izgradnje najstarije građevine u Kikindi-hrama Sv. oca Nikolaja

Najozbiljnija rekonstrukcija fasade hrama Svetog oca Nikolaja u Kikindi u prethodnih tridesetak godina odvijala se prošle i u toku je ovog leta, a trenutno se na najstarijoj građevini u Kikindi sagrađenoj 1775. godine obavljaju molerski radovi i popravke.

Sve radove finansira Pravoslavna crkvena opština u Kikindi iz sopstvenih budžetskih sredstava, koji su unapred isplanirani i pripremljeni, a na kraju ih je odobrila nadležna eparhija. Molerski i radovi na popravci iznose oko tri miliona dinara , dok je za prošlogodišnju rekontrukciju utošeno oko 8 miliona dinara sa PDV-om. Hram Svetog oca Nikolaja je građevina pod zaštitom države kao kultruno dobro od izuzetnog značaja, zbog čega je pre početka radova bila potrebna saglasnost Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Sveštenstvo hrama Svetog oca Nikolaja planira da tokom jeseni obeleži veliki jubilej-250 godina od završetka izgradnje crkve u centru Kikinde. Ovaj značajan datum Kikinđani će dočekati sa uređenom i umivenom fasadom ovog pravoslavnog hrama, ali i publikacijom o građevini.

Ispred crkve postavljen je pano na kojem posetioci mogu da saznaju o istorijatu ove značajne građevine, a predstoji i izrada QR koda, kako bi turisti mogli da se informišu na engleskom i rumunskom jeziku. Za naredne godine planirano je uređenje prostora i zelenih površina ispred hrama, kao i izmeštanje i pravljenje palionice sveća van crkve, da se izbegne sagorevanje parafina i čađi koji se lepe na ikone i freske.