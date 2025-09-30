NURDOR obeležio Zlatni septembar

Udruženje NURDOR i ove godine obeležilo je Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka. U Kikindi je ovogodsišnja kampanja, posvećena temi psihosocijalne podrške, održana na gradskom trgu uz dečiji kulturno-umetnički program.

Svako dete i porodica, pored medicinskog lečenja, imaju potrebu za razgovorom, osloncem, podrškom u ostvarivanju prava i osećajem da nisu sami, poručuju iz Udruženja NURDOR, koje je i ove godine obeležilo Zlatni septembar kampanjom na temu psihosocijalne podrške. Na kikindskom trgu članovi NURDORA ukazali su na važnost psihičke podrške, delili su promotivni materijal, a prodajom suvenira ili bez njihove kupovine, građani su mogli da u kutiju ubace dobrovoljni prilog za aktivnost NURDORA I lečenje obolelih mališana. Najaktivniji u ovoj humanoj misiji su upravo oni koji su imali ličnu tragediju.

Lokalna smouprava u Kikindi pruža materijalnu i psihičku podršku deci oboleloj od teških bolesti, zbog čega je oformljen poseban fond u tu svrhu. U vremenu kada je empatije sve manje, roditeljima I njihovim herojima podršku je pružio i gradonačelnik Mladen Bogdan.

Uz nastup Bubnjarske sekcije, hora ,,Plavi čuperak”, Ene Gogić, I druge dece koja su obogatila kulturno-umetnički program za NURDOR, prošao je još jedan Zlatni septembar. Ali empatija prema malim herojima i njihovim roditeljima traje neprestano, u to smo se uverili i ove godine.