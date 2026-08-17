Od danas jeftiniji lekovi, lekarski recept obavezan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima, 18 lekova biti neuporedivo jeftinije zahvaljajući tome što je država za to izdvojila 3,7 milijardi dinara i istakao da se na taj način spasava ljudima život i omugućava da na lekove troše manje novca.

On je u nedelju uveče u objavi na instagram nalogu ”buducnostsrbijeav” saopštio da je zbog toga danas važan dan, jer će svi ljudi koji primaju terapije imati mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada.

“Ono što je meni najvažnije, to je da kažem da su ovo stvari koje spasavaju glavu, spasavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili – da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca i da taj novac sačuvaju za druge stvari, za ono što im predstavlja radost, a ne obavezu. I hvala svima koji su verovali u nas. Verujem da je ovo važna vest, a mi ćemo nastaviti sa dobrim vestima, ne samo za penzionere, već, rekao bih, za sve građane naše zemlje“, poručio je Vučić u video objavi.

Naveo je da su lekovi koji će biti neuporedivo jefitniji koagulanti, odnosno oni koji sprečavaju zgrušavanje krvi.

“To su pre svega lekovi protiv izliva krvi u mozak, protiv šloga biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažniji među njima je Pradaksa gde će učešće građana biti svega 30 odsto, a 70 odsto države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1.700 i 6.000 dinara koštati između 600 i 1.100 dinara“, rekao je Vučić.

On je napomenuo da je za kupovinu ovih lekova neophodno imati recept.

“Važno je da napomenem da morate da imate recept uz sebe, da odete kod izabranog lekara i da u apoteku dođete sa receptom“, rekao je Vučić.

Dodao je da druga vrsta lekova koja danas drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, su lekovi za srčane slabosti.

“To su dva leka, pre svega to su Forksiga i Žardians, ili Đardijans, kako god vam je lakše da izgovorite. I ti lekovi su do sada bili 2.500 do 4.500 dinara, sutra će koštati oko 700 dinara. Ponavljam, samo je važno da ponesete recept sa sobom“, rekao je Vučić.

Lončar: Od danas jeftiniji dva leka za srčanu insuficijenciju i 16 antikoagulanata

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će pacijenti od danas po znatno nižoj ceni moći da kupe dva leka za srčanu insuficijenciju i 16 lekova za antikoagulantnu terapiju i naveo da država izdvaja desetine mliona evra da bi građani imali jeftinije lekove.

”Lekove koje su plaćali u punoj ceni, za antikoagulantnu terapiju i lekovi za srčanu insuficijenciju, te dve grupe lekova, pacijenti koji imaju recet svog izabanog lekara, odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje”, rekao je Lončar na konferenciji za medije.

Lončar je rekao da je neophodno da pacijenti imaju recept svog lekara, a da država plaća deo troškova.

”Da li 50 odsto, da li 70 odsto zavisi od leka. Svako od pacijenata koji ima te probleme već više puta je prošao celu tu proceduru, zna kako to izgleda, samo što nije imao mogućnost da taj lek plati jeftinije nego do sada”, istakao je Lončar.

Naveo je da su u prvoj grupi dva leka za srčanu insuficijenciju koji su se, kako je objasnio, do sad nalazili isključivo na listi A strogo definisano za indikacije neregulisane šećerne bolesti, odnosno dijabetes melitus tipa 2.

”Oni ostaju na toj listi za pacijente koji su ih do sada imali, tip dijabetes tip 2, dijabetes melitus tip 2, ali novo je da ovi lekovi sada mogu uz recept da se kupe”, kazao je ministar.

Dodao je da je jedan o tih lekova do sada koštao 4. 457, a od danas 2. 228 dinara. Naveo je da je u drugoj grupi 16 lekova za antikoagulantnu terapiju koji mogu da se koriste kao prevencija moždanog udara, prevencija sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvularnim aritmijama, kod pacijenata koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika.

”Mislimo da su ovo velike uštede i mislimo da je ovo izuzetno bitno za naše pacijente, i ono što građani trebaju da znaju je da država Srbija za ovo izdvaja desetine miliona evra”, naveo je Lončar.