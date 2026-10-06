Održana 19. sednica Skupštine grada Kikinde

Minutom ćutanja u znak sećanja na Ratka Mladića počela je devetnaesta sednica Skupštine grada Kikinde. Odbornici vladajuće većine ustali su sa stolica u znak poštovanja, dok su predstavnici opozicije odlučili da ipak ostanu na svojim mestima. Već na samom početku sednice bilo je jasno da će politička atmosfera u duhu predstojećih izbora biti jedan od njenih važnijih elemenata. Pred odbornicima se našao dnevni red od 29 tačaka, a među njima i odluke koje se tiču javnih preduzeća, urbanističkog razvoja grada i imenovanja u brojnim gradskim institucijama.Prelaskom radnika iz ustanove, 1. Septembra sa radom je pocelo i Javno preduzece za sport i omladinu ,,Jezero”.

Skupština je razmatrala izmene Programa poslovanja javnog preduzeća Toplana Kikinda, ali i razrešenje vršioca dužnosti direktora i imenovanje novog direktora. Tu funkciju će i u narednom periodu obavljati Dušan Marijanović. Završnu reč dao je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan. Na dnevnom redu našle su se odluke o izgradnji solarnih elektrana na području Kikinde i Iđoša, kao i izmene planova za pojedine delove grada i radnu zonu „Kaldarica“. Jedna od odluka odnosi se i na izradu plana generalne regulacije centralnog dela Kikinde, što bi u narednom periodu trebalo da odredi pravac razvoja i uređenja centralne gradske zone. Skupština je odlučivala i o izmenama odluke o taksi prevozu, kao i o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.