OFK Kikinda remizirala sa Slogom, Bega se dala u beg, ŽAK rutinski slavio sa 5:0

Fudbaleri OFK Kikinde odigrali su bez golova protiv Sloge u okviru 9. kola Srpske lige Vojvodina na Gradskom stadionu. Crveno-beli su prikazali borbenu i angažovanu igru, diktirali tempo i stvarali prilike, ali je mreža gostiju ostala netaknuta. Nedostajala je samo završnica da se dobra partija kruniše pobedom koja bi donela preko potrebna tri boda.

Fudbaleri velikoselske Kozare upisali su važnu pobedu minimalcem protiv Poleta iz Idvora. Junak meča bio je Marko Spahić, koji je preciznim udarcem doneo svom timu dragocena tri boda. Mnogo teže prošla je Sloboda iz Novih Kozaraca, koja je u Starčevu poražena od domaćeg Borca rezultatom 3:0. Crvena zvezda iz Ruskog Sela nastavila je dobar niz savladavši Jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva sa 2:1, a pogotke za domaće postigli su Popeskov i Cvijanović, koji su tako obezbedili nova tri boda pred svojim navijačima.

Prelazimo i na rezultate utakmica u Područnoj ligi Zrenjanin. Fudbaleri Napretka iz Banatske Topole doživeli su težak poraz na gostovanju u Sečnju, gde ih je domaći Bilećanin savladao rezultatom 6:2. U komšijskom derbiju više razloga za slavlje imali su igrači nakovačkog Poleta, koji su u Bašaidu nadigrali Vojvodinu sa 2:1. Golove za goste postigli su Đukić i Zorić, koji su potvrdili dobru formu svog tima. Mokrinski Delija poražen je na gostovanju kod Jedinstva u Novom Bečeju rezultatom 2:1, uprkos solidnoj igri i borbenom pristupu.