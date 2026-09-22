Oko 55.000 ljudi posetilo Kikindu tokom četiri dana 41. Dana ludaje: Među njima više od 19.000 Rumuna

Oko 55.000 ljudi posetilo je Kikindu tokom četiri dana 41. Dana ludaje, a među njima je bilo više od 19.000 gostiju iz Rumunije. Manifestacija je i ove godine ponudila raznovrstan program, od dečjeg karnevala i Banatskog fruštuka do koncerata, starih zanata i takmičenja u uzgoju džinovskih bundeva. Centralni dan obeležili su tradicionalni sadržaji u centru grada, dok je na Banatskom fruštuku pripremljeno 2.000 gomboaca i 1.800 čikova. Posetioci su mogli da obiđu i Mini sajam preduzetnika, Evropski kutak i Ulicu starih zanata. Najveću pažnju privuklo je takmičenje u uzgoju džinovskih bundeva. Titulu šampiona ponovo je osvojio Tibor Kokai iz Mađarske, čija je bundeva težila 559 kilograma. To mu je šesta uzastopna pobeda na Danima ludaje. U kategoriji najduže tikve pobedio je Dušan Jankov iz Čuruga, sa plodom dugim 275 centimetara. Večernji program protekao je uz koncerte Legendi, Goce Tržan, Dragane Mirković i Koncertmajstora, dok su Dani ludaje i ove godine okupili goste iz Srbije i regiona. Sa oko 55.000 posetilaca, ovogodišnja manifestacija potvrdila je da Dani ludaje odavno nisu samo lokalni događaj, već jedan od najposećenijih septembarskih programa u Kikindi.

Foto: Grad Kikinda