Počeo je šesti ,,Melodianum”

U Kikindi je počeo Šesti međunarodni festival horova ,,Melodianum” u organizaciji Kulturnog centra. U nastupima devet horova iz Srbije i inostranstva, publika će moći da uživa u Svečanoj sali Narodnog muzeja. Čast da otvore ovogodišnji festival imao je ,,Dečiji operski studio” Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada pod dirigentskom palicom umetničkog rukovodioca Verice Pejić.

Svečana sala kikindskog Narodnog muzeja nikada nije lepše odzvanjala, u preplitanju dečijih glasova iz ,,Dečijeg operskog studija” Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada koji je otvorio Šesti međunarodni festival horova ,,Melodianum”.

Kikinda je zahvaljujući ,,Melodianumu” postala centar kulturnog zbivanja koji okuplja horove iz Srbije I inostranstva. Ove godine, devet vrhunskih nastupa publika će imati priliku da vidi čuje do 14. decembra.

Hram Svetih Kozme i Damjana u petak će posebno odisati duhovnošću zbog nastupa Kamernog hora „Emanuelli“ iz Valjeva i Gradskog kamernog hora „Liceum“ iz Kragujevca. Duhovna muzika ispuniće posebnošću akustični crkveni prostor. U Svečanoj sali Narodnog muzeja u subotu, 13. decembra, nastupiće dečiji hor „Mali Liceum“, vokalni kvartet „Bita Brevis“,iz Zrenjanina, Etno grupa Pedagoškog fakulteta iz Sombora, hor KUD-a „Svetozar Marković“ iz Novog Sada, hor iz Pečuja , kao i domaćin -Hor KC „Attendite“ iz Kikinde. Za nedelju I poslednji dan ovogodišnjeg festivala, gosti iz Pečuja, koncertom će zatvoriti šesti „Melodianum“.