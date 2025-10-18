Počeo organizovani skrining karcinoma dojke za žene u Kikindi

U okviru nacionalnog programa ranog otkrivanja malignih bolesti, u Kikindi je počeo organizovani skrining karcinoma dojke, koji se sprovodi u zajedničkoj organizaciji Doma zdravlja i Opšte bolnice. Reč je o preventivnoj akciji koja ima za cilj da omogući pravovremeno otkrivanje promena na dojci kod žena starosne dobi od 50 do 69 godina, budući da se u tom periodu života najčešće registruje povećan rizik od ove vrste karcinoma. Žene koje ispunjavaju kriterijume pozivaju se telefonski i dobijaju termin za preuzimanje uputa u Službi za zdravstvenu zaštitu žena. Nakon toga, mamografski pregled se obavlja u Službi za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice Kikinda. – „ U našem okrugu, tokom 2022. godine, karcinom dojke je dijagnostikovan kod 94 žene, a 37 pacijentkinja je preminulo. U 2023. godini, u Kikindi je zabeleženo 23 nova slučaja, dok je 15 žena izgubilo bitku sa ovom bolešću“, istakla je dr Biljana Marković, direktorka Doma zdravlja Kikinda.

Prema statističkim podacima iz 2022. godine, u Republici Srbiji registrovano je oko 4.500 slučajeva karcinoma dojke, dok je bitku sa ovom bolešću izgubilo približno 1.650 žena. Na teritoriji Severnobanatskog okruga u istoj godini dijagnostikovano je 94 novih slučajeva, a 37 pacijentkinja nije uspelo da se izbori sa bolešću. Tokom naredne godine, na području Kikinde otkrivena su 33 nova slučaja karcinoma dojke, dok je, nažalost, 15 žena preminulo od posledica ove bolesti. Ovi podaci ukazuju na značaj redovnih preventivnih pregleda i važnost ranog otkrivanja, koje u mnogim slučajevima može spasiti život.

– „ Novi aparat se prilagođava fiziologiji svake žene, pa nema razloga za strah. Pozivanje i snimanje određenih grupa žena obavlja se na svake dve godine, što znači da su iz ovog ciklusa izuzete žene koje su mamografiju obavile u poslednje dve godine, ali će biti pozvane u narednom. Takođe, apelujem na sve dame da redovno obavljaju samopreglede i da se u slučaju bilo kakvih sumnjivih promena odmah obrate lekaru“, objasnila je dr Dragana Miladinov načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu žena.

„Za ovu godinu pozvane su žene rođene 1975, 1973, 1971, 1969, 1967, 1965, 1962, 1960, 1958. i 1956. godine. Veliko mi je zadovoljstvo što su se mnoge od njih odazvale pozivu, naročito one koje duže vreme nisu bile kod lekara“ nadovezala se Miroslava Popadić glavna sestra Službe za zaštitu žena.