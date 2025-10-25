Potpisan 4.000 ugovor za kuću na selu

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije, 4000. po redu, potpisan je u Palati Srbija. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je za četiri godine podeljeno 4.000 novih domova za isto toliko porodica u 891 selu u Srbiji.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić je u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića potpisao 4000. ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom s porodicom Čutić iz Žitišta, koja je dobila sredstva za kuću od 146 kvadrata na deset ari zemljišta, u vrednosti od 1,19 miliona dinara u selu Čestereg u toj opštini. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je za četiri godine podeljeno 4.000 novih domova za isto toliko porodica u 891 selu u Srbiji. Aleksandar Vučić je istakao da je za Srbiju spasonosno da sačuva što više sela i da se vrati tradicionalnim vrednostima, jer ćemo, kako je rekao, samo tako moći da sačuvamo demografski potencijal zemlje. Predsednik je dodao da nije džabe Danilo Lazović govorio da smo mi u gradovima ,,čekači liftova”, a da su pravi domaćini i gazde oni koji imaju imanje. Vučić je primetio da smo svi postali veoma sebični, da ne razmišljamo mnogo o pokolenjima koji dolaze i da zato u gradovima imamo manje dece nego na selu. Krkobabić je naveo da za program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije vlada veliko interesovanje mladih i da dnevno stiže deset do 13 zahteva. Program naseljavanja napuštenih seoskih kuća sprovodi Ministarstvo za brigu o selu već pet godina i do sada je na ovaj način krov nad glavom dobilo 17.100 ljudi i dece koji su se uselili u 891 selo, u 129 gradova i opština u svim krajevima Srbije. Od početka programa najviše domova dobili su meštani Sombora gde je krov nad glavom našlo 246 porodica, dok se u Bačkom Petrovom Selu nastanilo 112 porodica. Maksimalan iznos koji se odorbrava po jednoj kući iznosi 1,2 miliona dinara, dok je najniža cena do sada bila 399.000 dinara. Starosna granica na konkursu za dodelu sredstava je 45 godina, a prosečna starost dobitnika 29,8 godina.

