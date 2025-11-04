Povećan broj pacijenata sa respiratornim tegobama u ambulantama za decu i odrasle u Kikindi

U poslednjih nekoliko dana, zdravstvene ustanove u Kikindi beleže povećan priliv pacijenata sa simptomima prehlade i respiratornih infekcija. Zaposleni u Dečijem i Školskom dispanzeru i ambulanti za odrasle pri kikindskom Domu zdravlja, posebno ističu da se radi o klasičnim jesenjim tegobama koje u ovom periodu pogađaju najmlađe, ali i starije sugrađane. Lekari upozoravaju da situacija zahteva dodatnu pažnju, naročito jer je na teritoriji Vojvodine potvrđen slučaj gripa tipa AH1.

-„ Pacijenti nam se javljaju sa uobičajenim tegobama za ovo doba godine, imamo respiratorne infekcije, najčešće virusne među kojima može da dominira temperatura, sekrecija iz nosa, kašalj, zapravo prvo krene suv kašalj pa onda produktivan a osim toga imamo i virusne gastroenteritise, takozvane stomačne viruse kod kojih dominira temperatura, proliv i povraćanje, a takođe imamo i varičelu odnosno ovčije boginje koje su najdominantnije u vrtiću „Miki”. Roditelji ne moraju da se jave prvog dana po pojavi temperature ako su deca dobrog opšteg stanja, a ukoliko se jave komplikacije u vidu bola u uhu ili trbuhu, loše izgleda klonulo je ili malaksalo onda se treba javiti, takvo dete zaslužuje pregled. Preporuka je da deca od šest meseci i starija, pogotovo koja imaju hronične bolesti, astmu ili neke druge hronične bolesti koje su u riziku da razviju tešku kliničku sliku za njih je preporuka da se vakcinišu,” izjavila je pedijatar, dr Gorana Gajski zaposlena u Dečijem dispanzeru.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa preporučuje se pre nego što virus postane široko rasprostranjen, jer ona značajno smanjuje rizik od težeg oblika bolesti i potencijalnih komplikacija. Posebno se apeluje na osobe sa hroničnim oboljenjima, starije sugrađane i pacijente koji spadaju u rizične grupe da se vakcinišu.

-„ U zadnjih mesec dana povećane su respiratorne infekcije, akutne upale grla, sinuzit, bronhit i infekcije slične gripu. Grip je akutno oboljenje respiratornih puteva koji se manifestuje sa jako visokom temperaturom. To su visoko febrilni pacijenti sa temperaturom iznad 39 stepeni. Ti pacijenti su malaksali sa bolovima u kostima, zglobovima, opštom malaksalošću i kašljem. Ta infekcija se prenosi kapljičnim putem, početak gripe se očekuje početko zime kad je veći broj ljudi u zatvorenom prostoru – to su kolektivi, neprovetrene prostorije, velika koncentracija ljudi na jednom zatvorenom prostoru i dovoljno je da jedna osoba bude zaražena virusom i da ostali kapljičnim putem budu zaraženi,” dodala je doktor medicine Snežana Injac, zaposlena u Drugoj zdravstvenoj ambulanti kikindskog Doma zdravlja.

U drugoj zdravstvenoj ambulanti kikindskog Doma zdravlja imunzacija je počela 6. oktobra a do sada je vakcino 554 sugrađana. Pored vakcinacije, lekari ističu značaj jačanja opšte otpornosti organizma kroz uravnoteženu ishranu, redovno kretanje i dovoljan odmor, jer snažan imunitet može pomoći u borbi protiv virusa u ovom periodu godine.