Privredna komora Vojvodine obeležila 107 godina postojanja

U Novom Sadu je svečano obeleženo 107 godina od osnivanja Privredne komore Vojvodine, a predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je na svečanosti da je reč o instituciji koja je stub ekonomskog razvoja i povezivanja znanja, rada i odgovornosti u AP Vojvodini. Tom prilikom uručena su priznanja najboljima iz različitih grana privrede.

Značaj obeležavanja 107 godina postojanja Privredne komore Vojvodine ogleda se i u opstajanju ove institucije u teškim okolnostima, jer je sačuvala veru u napredak, rekla je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković na svečanosti tim povodom I dodala da nema puno institucija koje toliko dugo traju.

Gojkovićeva je naglasila da će Pokrajinska vlada nastaviti da podržava razvoj privrede i da će Privredna komora kao mesto dijaloga imati važno mesto u tom procesu.

Predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Juhas Balint rekao je da postoje institucije koje traju zato što su urezane u stvarnost i naveo da je Privredna komora Vojvodine jedna od njih.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak rekao je da rezultati ne mogu da izostaju kada postoji zajednički rad i da 107 godina postojanja govori o tome kroz šta je sve morala da prođe institucija na čijem je čelu.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin rekao je da je postojanje Privredne komore Vojvodine od značaja za celo društvo, jer, kako je ukazao, bez ove institucije i jake privrede nema ulaganja ni u druge sfere života. Na svečanosti su uručena priznanja predstavnicima nagrađenih privrednih društava i otvorena platforma Moj market, koja će ujediniti ženske preduzetnice – proizvođače i umetnike.