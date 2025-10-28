Prvi slučaj gripa tipa A H1 zabeležen u Vojvodini

U zdravstvenim ustanovama širom pokrajine ovih dana se beleži porast pacijenata koji se javljaju lekarima sa simptomima sličnim gripu. Među potvrđenim slučajevima nalazi se i grip tipa A H1, što ukazuje da je sezona respiratornih infekcija ušla u intenzivniju fazu. Lekari podsećaju da se virus gripa lako prenosi kapljičnim putem, naročito u kolektivima, pa se savetuju dodatne mere zaštite.

-„ Kao i svake godine u ovom periodu počinjemo da registrujemo povećan broj obolelih od respiratornih infekcija različite etiologije. Ono što bi ljude interesovalo to je obolevanje od kovida. U avgustu mesecu registrovali smo nakon nekog dužeg vremena prvog obolelog od kovida, u septembru imamo obolelo njih sedmoro i u oktobru još sedmoro je obolelo do današnjeg datuma. Uzrasna grupa je od 0 do 4 godine, tu imamo najveći broj obolelih i od 18 do 65 godina i preko. Ono što je jako bitno je da u dobnoj grupi od 4 do 18 godina nismo registrovali ni jednog obolelog, što naravno ne znači da nema. Testirano je 83 do sada, od avgusta meseca a pozitivno je bilo njih 15 ukupno, što znači da nemamo neki veliki broj testiranih. To se mora nagovestiti jer broj obolelih je u stvari mnogo veći od onog koji mi registrujemo,” izjavila je dr Tatjana Pecarski, načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

Osobe koje osete nagli porast telesne temperature, izraženu malaksalost, bolove u mišićima, glavobolju i suv kašalj trebalo bi da se obrate izabranom lekaru i izbegavaju samoinicijativno uzimanje antibiotika, jer oni ne deluju na virusne infekcije. Preporučuje se mirovanje, unos većih količina tečnosti i po potrebi antipiretici za snižavanje temperature.

– „ Vakcina protiv gripa je stigla i distribuirana je po okrugu u domovima zdravlja. Distribuirano je oko 5.100 doza trovalentne vakcine Torvaks Flu, koja je namenjena odraslom stanovništvu. Što se tiče okruga, već je utrošeno 40% svih distribuiranih vakcina, dok je na teritoriji grada Kikinde utrošeno 48% vakcina. Četvorovalentna vakcina VakciGrip, namenjena deci, distribuirana je po okrugu u 300 doza. Do sada je 12 dece vakcinisano ovom vakcinom. Pozivam sve one koji imaju neko hronično obolenje i samim tim su u riziku od težih oblika gripa, kao i roditelje čija deca imaju određene hronične bolesti, da se jave svojim izabranim lekarima radi vakcinacije. Vakcine ima dovoljno, što se vidi i po dosadašnjem broju utrošenih doza. U svakom slučaju, narod neće ostati bez vakcina. U trenutku kada budemo primetili manjak, ponovo ćemo uputiti zahtev Batutu za dodatnim brojem vakcina,” dodala je Pecarski.

Naša sagovornica istakla je da je u opticaju novi soj korona virusa pod nazivom „Frankenštajn“. Prema njenim rečima, ovaj soj do sada nije povezan sa težim kliničkim slikama niti smrtnim ishodima, ali se ipak savetuje oprez, naročito kod starijih osoba i pacijenata sa hroničnim oboljenjima.