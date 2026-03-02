Repertoar Narodnog pozorišta za mart

Narodno pozorište najavljuje bogat repertoar za mart, sa predstavama koje će obuhvatiti komedije, drame i gostovanja renomiranih pozorišta. Svi programi počinju u 20 časova.

Mesec otvara Gordan Mihić sa predstavom Siroti mali hrčki, u režiji Marka Đurića, koja će biti izvedena u utorak, 3. marta.

Sledeće subote, 7. marta, publiku očekuje Pa se vidimo u snu Nikole Zavšića u režiji istog autora, dok je 10. marta na repertoaru drama Harolda Pintera – Nastojnik, u režiji Dragana Ostojića.

U utorak, 17. marta, biće izvedena klasična komedija Jovana Sterije Popovića – Laža i paralža, u režiji Stevana Bodrože. Subota, 21. mart, rezervisana je za gostovanje Pozorišta „Stevan Sremac“ iz Doma kulture u Crvenki, sa predstavom Iluzije Tonia Kušnera, u režiji Milene Pavlović.

28. marta publika će pratiti Heroj nacije Ivana M. Lalića u režiji Daijane Josipović, dok 31. marta sledi komedija Marka Kamolettija Pidžama za šestoro, u režiji Olivere Đorđević.

Pored programa u Narodnom pozorištu, najavljeno je i gostovanje u Domu kulture u Crvenki, u subotu 14. marta, kada će biti izvedena predstava Smrt čoveka na Balkanu u režiji Miroslava Momčilovića.

Ulaznice za sve predstave mogu se rezervisati na blagajni pozorišta.