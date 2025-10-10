Srpskoligaši dočekuju Slogu iz Čonoplje u 9. kolu

U 9. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri OFK Kikinde pripremaju se da na svom terenu dočekaju ekipu Sloge iz Čonoplje. Tim sa gradskog stadiona ulazi u ovaj duel sa jasnom željom da preokrene trenutnu formu i osvoji bodove koji bi ih odvojili od opasne zone. Kikindski tim nalazi se na pretposlednjem mestu tabele, što dodatno pojačava važnost predstojeće utakmice.

U devetom kolu Srpske lige Vojvodina, Kozara iz Banatskog Velikog Sela, trenutno četrnaesta na tabeli, dočekuje Polet iz Idvora u domaćem okršaju. Novokozaračka Sloboda, koja se nalazi na četvrtom mestu Vojvođanskog istoka, putuje u Starčevo gde je domaćin Borac spreman za težak duel. Fudbaleri Crvene zvezde iz Ruskog Sela, devetoplasirani na tabeli, dočekaće Jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva u još jednoj očekivano neizvesnoj utakmici.

U devetom kolu Područne lige Zrenjanin, fudbaleri Napretka iz Banatske Topole putuju u Sečanj kako bi odmerili snage sa domaćim Bilećaninom. Bašaidska Vojvodina na svom terenu dočekuje susede iz Nakova, ekipu Poleta, u još jednom lokalnom derbiju, dok će Mokrinski Delija ukrstiti koplja sa Jedinstvom u Novom Bečeju. Sve vikend utakmice u svim rangovima takmičenja počinju u 15 časova.