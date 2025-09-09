Suzbijanje ambrozije sprovedeno na 40 mapiranih lokacija u gradu

Tokom letnjih meseci, kada ambrozija dostiže svoj maksimum i izaziva najveće tegobe građanima, u Kikindi se već godinama sprovodi organizovana akcija njenog suzbijanja. Ova invazivna biljka spada među najjače alergene i zbog visokog sadržaja polena predstavlja ozbiljan zdravstveni problem, naročito za osobe sa respiratornim oboljenjima i alergijama. Kako bi se njeno širenje svelo na najmanju moguću meru, nadležne službe grada su i ove sezone preduzele sistematske mere uklanjanja.

-„ Ambrozija veoma rasprostranjenja višegodišnja korovska biljka koja stvara puno zdravstvenih problema, čak deset odsto populacije stanovništva je alerginčno na polen ambrozije i ne samo da je štetna po zdravlje ljudi, već i usevima svojim širenjem. U obavezi uništavanja ambrozije jesu svi – vlasnici, korisnici kako imanja, kuća i bašta u gtradskom građevinskom reonu, tako i van, upravljači puteva, kanala, svi smo u obavezi uništavanja. Grad je i ove godine sproveo mehaničko uništavanje ambrozije košenjem na površini od 20 hektara na 40 lokacija u gradu u julu mesecu i krajem avgusta. Za ovu kalendarsku sezonu košenja ambrozije završili smo radove, ostaje samo u okviru programa održavanja i uređenja zelenih površina konstatno uređenje i košenje površina koje se nalaze u programu,” istakla je Miroslava Narančić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.