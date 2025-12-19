Sveti Nikola okupio veliki broj svečara u istoimenom hramu

U hramu Svetog oca Nikolaja u Kikindi okupio se veliki broj vernika, prevashodno svečara koji danas praznuju Svetog Nikolu. Uz Svetu liturgija, slavski kolač, koljivo i crveno vino, koji osveštani u crkvi predstavljaju najvažniji deo krsne slave, svečari na trpezi u domovima imaju posna, ali i mrsna jela. Riba je nezaobilazna za ovu posnu slavu, a mi smo u ribarnicama proverili kakva je potražnja i da li je cena uvećana pred Svetog Nikolu.

Hram Svetog oca Nikolaja i ove godine za svoju hramovnu slavu bio je mesto okupljanja brojnih svečara koji su doneli slavske kolače, koljivo i crveno vino. Osveštani u crkvi predstavljaju najvažniji deo krsne slave. Simbolika je velika-kolač predstavlja Hristovo telo, vino Njegovu krv, a žito simbolizuje vaskrsenje i sećanje na preminule. Simbolizuju jedinstvo porodice sa Hristom, molitvu za blagostanje, izobilje i sećanje na sve pretke, uz ritualno lomljenje kolača, prelivanje vinom i kađenje žita i doma.

Pred Svetog Nikolu kilogram ribe uglavnom nije poskupeo. Cena u ribarnicama varira, u zavisnosti od vrste, da li se kupuje živa ili ne.

Uz poruku: Srećna slava, domaćini, TV Kikinda svim svečarima želi da Svetog Nikolu provedu u miru i ljubavi.