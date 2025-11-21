Tibor Mandić iz Bačke Topole dvostruki je Ginisov rekorder u kuvanju, a pre desetak godina kulinarstvo mu je donelo brojne nagrade i priznanja širom sveta.

Tibor Mandić iz Bačke Topole počeo je da se bavi kulinarstvom pre desetak godina, i to veoma uspešno. U srbiji, Mađarskoj, Ukrajini, Slovačkoj, Austriji postigao je zapažene rezultate i postao dvostruki Ginisov rekorder. Tibor je kulinarstvom počeo da se bavi sasvim slučajno, radeći u Crvenom krstu u Bačkoj Topoli.

Ovaj Ginisov rekorder jedan je od osnivača Viteškog reda kuvara amatera Srbije i član je gastronomskog Viteškog reda u Mađarskoj, ali to nije sve. Da bi se pripremilo dobro i ukusno jelo, naš sagovornik navodi da je potrebno dosta toga da se uskladi.