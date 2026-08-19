U toku prijave za izbor 100 najuspešnijih mladih sportista Srbije

Klub mladih realizuje projekat „100 najuspešnijih mladih sportista Srbije“, u okviru kojeg će biti predstavljeni sportisti do 19 godina sa zapaženim rezultatima. Prijave su u toku, a kandidate mogu predlagati treneri, roditelji, klubovi i sportisti. Poziv je otvoren za sve sportove, a organizatori posebno žele da pruže priliku mladim talentima iz manjih sredina. Prilikom prijavljivanja uz biografiju, potrebno je dostaviti fotografiju i podatke o najvažnijim sportskim rezultatima. Nakon selekcije biće izabrano 100 sportista, čije će priče biti objavljene u štampanoj knjizi „100 najuspešnijih mladih sportista Srbije“. Cilj projekta je da se javnosti predstave mladi sportisti i njihovi rezultati, posebno oni koji do uspeha dolaze bez velike medijske pažnje.

Foto: Grad Kikinda/Čedomir Vujanić