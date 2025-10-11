Udruženje žena ,,Utina” čuva tradiciju od zaborava

Udruženje žena ,,Utina” iz Kikinde bavi očuvanjem starih zanata, a kroz kreativan rad, oslikavanje materijala, šivenje, vezenje, doprinose nastavku tradicije gotovo već zaboravljenih ručnih radova.

Udruženje ,,Utina” čuva tradiciju od zaborava

Žene okupljne u Udruženje ,,Utina”, njih petnaestak, vrednim rukama čuvaju tradiciju ručnih radova, kojim se u današnje vreme pripadnice nežnijeg pola sve manje bave. Putem umetničkih radova, slikarstva, veza, šivenja i brojnih stvaralačkih ideja, iz ,,Utine” ističu značaj kreativnog ručnog rada koji stvaraju žene.

Mali preduzetnici opstaju i uz pomoć brojnih kokursa države i pokrajine, ali prvenstveno svojim požrtvovanjem i istrajnošću.

Udruženje žena ,,Utina” postoji 15 godina, a u svojim radovima I očuvanju starih zanata koriste isključivo ručmni rad, a u zavisnosti od potrebe krajnjeg proizvoda, i mašinski.

Žene iz ,,Utine” aktivne su na raznim manifestacijama, gde izlažu svoje proizvode, a jedna od svečanosti bio je I Mini sajam preduzetnika u Kikindi za ,,Dane ludaje”.