Upis nove generacije u Regionalni centar za talente „Dušan Vasiljev“

Regionalni centar za talente „Dušan Vasiljev“ organizuje upis nove generacije polaznika. Upis će biti održan u subotu, 26. septembra, od 10 časova u prostorijama Osnovne škole „Vuk Karadžić“. Testiranje nije predviđeno, a mogu da se prijave učenici sa celog područja severnog Banata zainteresovani za rad u različitim oblastima. Srednjoškolci mogu da biraju istoriju, psihologiju i književnost, dok su srpski jezik, matematika, fizika, biologija, geografija, ekologija i zaštita životne sredine, engleski jezik, kao i informatika i računarstvo namenjeni učenicima sedmog i osmog razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Francuski jezik dostupan je polaznicima svih uzrasta, od predškolaca do srednjoškolaca, a za upis nije potrebno prethodno znanje. Polaznici koji pokažu interesovanje za naučno-istraživački rad mogu da učestvuju na takmičenjima talenata i kroz taj rad steknu iskustvo u izradi naučno-istraživačkih radova. Rad u Regionalnom centru za talente „Dušan Vasiljev“ je besplatan.