Upozorenje na Svetski dan bicikla: protekle godine stradalo 30 biciklista u Srbiji

Povodom obeležavanja svetskog dana bicikla, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je podatke koji ukazuju da su biciklisti i dalje jedni od ugroženijih učesnika u saobraćaju. Tokom 2025. godine, u saobraćajnim nezgodama poginulo je 30, a povrede zadobilo više od 1400 biciklista.

Kako se navodi u saopštenju, biciklisti čine čak deset posto stradalih ili teško povređenih učesnika u saobraćaju. Stoga, apeluje se na vozače motornih vozila da obrate pažnju i omoguće im bezbedno kretanje kolovozom. Takođe, biciklistima je savetovana dodatna opreznost u vidu poštovanja saobraćajnih propisa i nošenja oznaka koje poboljšavaju vidljivost.

U Republici Srbiji, tokom prethodnog dana, dogodilo se 78 saobraćajnih nesreća u kojima je povređeno 48 osoba, dok su se na teritoriji grada dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povređena.