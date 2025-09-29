Veliki broj okupljenih na protestu ,,Građani protiv blokada”

Građani Kikinde i okolnih mesta okupili su se u nedelju na trgu ispred Gradske kuće i mirnim protestom iskazali nezadovoljstvo zbog višemesečnih blokada i nasilja u Srbiji.

Skup ,,Građani protiv blokada” na trgu ispred Gradske kuće u Kikindi pokazao je još jednom lepše lice Srbije. Ono koje želi mir, bez blokada i nasilja, za dostojanstvenu zemlju, a okupljeni su pružili ipodršku radu predsednika Vučića. Miran protest tokom nedeljnog popodneva okupio je brojne građane iz Kikinde i okolnih mesta.

Bajkeri su i ovoga puta podržali skup ,,Građani protiv blokada”, a ratni veterani razvili su srpsku trobojku nakon čega su u istoj, crvenoj, plavoj i beloj boji pušteni baloni, kao simbol slobode.