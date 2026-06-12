Zabranjeno spaljivanje strništa i biljnih ostataka tokom žetve

Početak žetve na području Kikinde prati i pojačana kontrola sprovođenja mera zaštite od požara. U saopštenju Gradskog štaba za zaštitu od požara tokom žetve strnih useva apeluje se na poljoprivrednike i građane da je zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, strništa i otpada na otvorenom prostoru, jer takvi postupci često dovode do nekontrolisanih požara sa velikom materijalnom štetom i ugrožavanjem ljudskih života. Spaljivanje strnih ostataka zakonom je zabranjeno, a inspektori Odeljenja za vanredne situacije i poljočuvarska služba tokom žetvene sezone pojačano će kontrolisati primenu propisanih mera.

Protiv lica koja prekrše zabranu biće pokrenuti prekršajni postupci. Za fizička lica predviđene su novčane kazne od 10.000 do 50.000 dinara, dok se pravna lica mogu kazniti iznosima od 300.000 do milion dinara. Osim toga, lica koja izazovu požar snosiće i troškove intervencije vatrogasno-spasilačkih jedinica. Poljoprivredna gazdinstva kod kojih se utvrdi spaljivanje žetvenih ostataka izgubiće pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi u naredne dve godine. Iz Gradskog štaba apeluju na sve učesnike u žetvi da posebnu pažnju posvete tehničkoj ispravnosti poljoprivredne mehanizacije. Gradski vatrogasni savez organizovaće komisije koje će obavljati preglede mašina uključenih u žetvene radove. Nakon pregleda, vlasnici ispravne mehanizacije dobiće potvrdu i nalepnicu „Žetva 2026“. U slučaju izbijanja požara, građani su dužni da odmah obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.