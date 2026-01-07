ZORANU PRVI, A LJILJANI SE DRUGI PUT POSREĆILO: UNUCI ILI UNUKU NAMENILA SREBRENJAK

Zoran Lazić iz Kikinde izvukao je zlatnik, a Ljiljana Veskov (77), takođe sugrađanka, izvukla je srebrenjak u velikoj česnici koja je po tradiciji u hramu Svetog oca Nikolaja deljena brojnim vernicima.

Od jednog zlatnika i dva srebrenjaka, poklonima zlatare ,,Petkov“ koliko je ,,ugrađeno“ u ogromnoj česnici, daru pekare ,,Testoteka“, nije poznat jedino dobitnik drugog srebrenjaka. Zoranu Laziću, penzioneru, Božić je ulepšao zlatnik.

– Redovno dolazim na liturgije, pomažem crkvi volonterski već dugi nizbgodina. Ovo je prvi put da sam pronašao zlatnik u česnici. Zaista mi je velika čast, čuvaćemo ga u domu, na ukoni- rekao je Lazić.

Ljiljani Veskov nije prvi put da se posrećio Božić. Isto se dogodilo, samo sa zlatnikom, pre osam godina kada je svet ugledao praunuk, a Ljilja i sada očekuje još jednog praunuka. Izgleda da je Božić za nju vesnik zaista najlepših vesti.

-Za mene je ovo velika čast, da za Božić iz česnice izvučem srebrenjak. Sreća mi se osmehnula i pre osam godina, a evo, i sad čekam praunuka ili praunuku. Kojeg god pola da bude, dobiće srebrenjak-osmehuje se Ljiljana koja nabraja svoju veliku porodicu:

-Imam dva sina, dve snaje, dva unuka, dve unuke i četiri praunučića. Čekam peto praunuče, valjda će biti unuka. Crkvena sam žena, molim se Gospodu Bogu, naročito od kad mi je sin bio na ratištu. Čekala sam ga 16 meseci i vratio se živ i zdrav.

Veliku česnicu prva su okusila deca kojoj su sveštenici podelili parčad, a onda su na red došli i drugi vernici. Ukupno je podeljeno oko 500 komada velike česnice.