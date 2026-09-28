Ana Brnabić v.d. predsednika Republike, izbori za predsednika najkasnije za tri meseca

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić preuzela je danas funkciju vršioca dužnosti predsednika Republike nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, a Brnabić na mestu v.d. predsednika, prema Ustavu, može da ostane najduže 90 dana.

Kako se navodi u Zakonu o predsedniku, dok zamenjuje predsednika Republike, predsednik Narodne skupštine ovlašćen je da predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu, da prima opozivna i akreditivna pisma stranih diplomatskih predstavnika, da raspiše izbore za Narodnu skupštinu, da predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, da vrši nadležnosti u oblasti odbrane Republike Srbije i da komanduje Vojskom Srbije.

Takođe, predsednik Narodne skupštine koji zamenjuje predsednika Republike dužan je da raspusti Narodnu skupštinu u svim slučajevima u kojima je to ustavna dužnost predsednika Republike i da svaki izglasani zakon proglasi ukazom.

Predsednik Narodne skupštine je dužan i da raspiše izbore za predsednika Republike, a od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Redovne predsedničke izbore, koji se održavaju svakih pet godina, predsednik Narodne skupštine raspisuje 90 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana.

Vanredne predsedničke izbore predsednik Narodne skupštine raspisuje tako da se održe najkasnije tri meseca od nastanka sprečenosti predsednika Republike da obavlja dužnost, odnosno prestanka mandata pre isteka vremena na koje je izabran.

Izbore sprovode organi koji su nadležni za sprovođenje izbora za narodne poslanike, odnosno Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.

Pravo da bira predsednika Republike i da bude biran za predsednika Republike ima punoletni državljanin Republike Srbije nad kojim nije produženo roditeljsko pravo, odnosno koji nije potpuno lišen poslovne sposobnosti.

Kandidate za predsednika Republike mogu da predlažu političke stranke upisane u Registar političkih stranaka, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

Predlaganje kandidata za predsednika Republike vrši se podnošenjem predloga kandidata neposredno Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) u pisanom i elektronskom obliku na propisanom obrascu, najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

Uz predlog kandidata, svaki predlagač podnosi najmanje 10.000 pisanih izjava birača da podržavaju predloženog kandidata na obrascu koji propisuje RIK i koje su overene pre isteka roka za podnošenje predloga kandidata.

Redosled kandidata na listi kandidata za izbor predsednika Republike utvrđuje se žrebom na sednici RIK-a, u prisustvu predstavnika predlagača kandidata.

Glasanje se obavlja na biračkim mestima u Republici Srbiji, kao i na biračkim mestima u inostranstvu (po pravilu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije).

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, RIK u roku od tri dana od dana kada je ukupan izveštaj o rezultatima izbora postao konačan donosi rešenje kojim određuje da se ponovi glasanje u roku od 15 dana od dana donošenja tog rešenja o ponavljanju glasanja (drugi krug izbora).

U drugom krugu izbora učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova na prvom glasanju, pri čemu je na glasačkom listiću na ponovnom glasanju prvi po redosledu onaj kandidat koji je na prvom glasanju dobio najviše glasova.

Redosled kandidata koji imaju isti broj glasova utvrđuje se prema redosledu na prvom glasanju.

Više od dva kandidata učestvuju na ponovnom glasanju ako ih više deli prvo ili drugo mesto.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je na ponovnom glasanju dobio najveći broj glasova, a ako na ponovnom glasanju kandidati dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja o ponavljanju glasanja.

Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, koje donose lokalne izborne komisije za sva biračka mesta na njenoj teritoriji, donosi i objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije ukupan izveštaj o rezultatima izbora za sva biračka mesta.

Mandat predsedniku Republike počinje polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom.

Izvor: TANJUG/ RADE PRELIĆ/