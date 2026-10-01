October 1, 2026
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Bez saobraćajnih nezgoda na području PU Kikinda

Aleksandar Zigic01 mins

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije bilo saobraćajnih nezgoda.

Na putevima širom Srbije evidentirane su 94 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 55 osoba.

Iz saobraćajne policije podsećaju škole, sportske klubove i druge organizatore da su uoči školskih ekskurzija i organizovanih putovanja dece dužni da prevoz prijave nadležnom organu unutrašnjih poslova najmanje 48 sati pre polaska. Na taj način omogućava se pravovremena kontrola autobusa i vozača.

Prevoz može početi tek nakon što budu ispunjeni svi propisani uslovi. Tokom putovanja deca moraju biti na svojim mestima i vezana sigurnosnim pojasom, uz obezbeđene pratioce.

Podsećaju i da prijave za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku traju do 5. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja dostupni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

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