Bez saobraćajnih nezgoda na području PU Kikinda

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije bilo saobraćajnih nezgoda.

Na putevima širom Srbije evidentirane su 94 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno 55 osoba.

Iz saobraćajne policije podsećaju škole, sportske klubove i druge organizatore da su uoči školskih ekskurzija i organizovanih putovanja dece dužni da prevoz prijave nadležnom organu unutrašnjih poslova najmanje 48 sati pre polaska. Na taj način omogućava se pravovremena kontrola autobusa i vozača.

Prevoz može početi tek nakon što budu ispunjeni svi propisani uslovi. Tokom putovanja deca moraju biti na svojim mestima i vezana sigurnosnim pojasom, uz obezbeđene pratioce.

Podsećaju i da prijave za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku traju do 5. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja dostupni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.