Danas je Preobraženje Gospodnje-Hram Svetog oca Nikolaja odisao duhovnošću i molitvom

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Preobraženje Gospodnje. U hramu Svetog oca Nikolaja u Kikindi održana je Sveta liturgija nakon koje se pričestio veliki broj vernika, a potom su pored nafore na kraju dobili osveštano grožđe, u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja.

Hram Svetog oca Nikolaja u Kikindi odisao je duhovnošću i molitvom. Sveta liturgija predvođena starešinom crkve Miroslavom Bubalom, okupila je brojne vernike, uprkos tome što Preobraženje pada na radni dan. Ovaj veliki praznik posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Time se prvi put božanska priroda Isusova učinila vidljivom. Prema narodnom predanju, počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. U pravoslavlju se ubraja u 12 velikih Hristovih praznika i upisan je crvenim slovom u crkvenom kalendaru. Vernici uz molitvu pristupaju Probraženju, s posebnom pažnjom, poste, pričešćuju se i redovni su na bogosluženjima.

U hramu Svetog oca Nikolaja nakon održane Svete liturgije i Svete tajne pričešća, osveštano je grožđe koje je podeljeno vernicima u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja. Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao letnje Bogojavljenje, jer su se i tada otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca. Veruje se da se, uoči praznika, na nebu otvaraju “Božja vrata” na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje.